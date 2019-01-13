Васильева рассказала о падении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Россиянка Маргарита Васильева прокомментировала своё выступление на втором этапе женской эстафетной гонки 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Было очень сложно собраться с мыслями. В итоге уже отстреляла нормально, чему очень рада. После падения немного ботинок затянуло, нога устала, было тяжело. Франциска Хильдебранд извинилась, сказала, что бывает всякое. Что поделать, даже такие профессионалы падают», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

Она отметила, что на таких спусках нужно соблюдать осторожность и держать дистанцию, чтобы была возможность увернуться.

«Но, с другой стороны, лучше ехать в потоке. В итоге у меня не получилось избежать падения», — добавила спортсменка.

Васильева приняла эстафету пятой и завершила свой этап на втором месте. Её сменила Лариса Куклина.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.