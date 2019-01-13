Васильева рассказала о падении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Короткая ссылка
Россиянка Маргарита Васильева прокомментировала своё выступление на втором этапе женской эстафетной гонки 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Васильева рассказала о падении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • @russianbiathlon
  • Twitter

«Было очень сложно собраться с мыслями. В итоге уже отстреляла нормально, чему очень рада. После падения немного ботинок затянуло, нога устала, было тяжело. Франциска Хильдебранд извинилась, сказала, что бывает всякое. Что поделать, даже такие профессионалы падают», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

Она отметила, что на таких спусках нужно соблюдать осторожность и держать дистанцию, чтобы была возможность увернуться.

«Но, с другой стороны, лучше ехать в потоке. В итоге у меня не получилось избежать падения», — добавила спортсменка.

Васильева приняла эстафету пятой и завершила свой этап на втором месте. Её сменила Лариса Куклина.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить