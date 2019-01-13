Павлова высказалась о своём выступлении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Короткая ссылка
Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление на первом этапе женской эстафетной гонки 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Павлова высказалась о своём выступлении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • © Volker Danzer
  • globallookpress.com

«Как бежать в такую погоду? Молча. Закрыли рот и побежали. Спуски тяжёлые, девчонки падали. Спасибо сервис-бригаде, лыжи ехали отлично. На первой и второй установке был не такой сильный ветер. На четвёртой, где стреляла я, был нереальный порыв ветра. Стояла и думала: «Лишь бы не штрафной круг», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Павлова завершила свой этап эстафеты на четвёртом месте, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах. Её сменила Маргарита Васильева.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить