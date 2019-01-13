Павлова высказалась о своём выступлении в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление на первом этапе женской эстафетной гонки 4×6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Как бежать в такую погоду? Молча. Закрыли рот и побежали. Спуски тяжёлые, девчонки падали. Спасибо сервис-бригаде, лыжи ехали отлично. На первой и второй установке был не такой сильный ветер. На четвёртой, где стреляла я, был нереальный порыв ветра. Стояла и думала: «Лишь бы не штрафной круг», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Павлова завершила свой этап эстафеты на четвёртом месте, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах. Её сменила Маргарита Васильева.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.