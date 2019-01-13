Вирер объяснила, почему решила пропустить эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Короткая ссылка
Итальянка Доротея Вирер объяснила своё решение не выступать в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Вирер объяснила, почему решила пропустить эстафету на этапе КМ в Оберхофе
  • © Jan Huebner/Voigt
  • globallookpress.com

«Я была немного перегружена в последние дни из-за тяжёлых тренировок во время Рождества… У меня серьёзная мотивация, чтобы тренироваться, даже если я устаю и мои ноги не в лучшей форме. Так что лучше отдохнуть и пропустить эстафету, чтобы быть готовой к следующим неделям», — написала Вирер в Instagram.

Сборную Италии в эстафетной гонке представляют Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунгальдьер и Федерика Санфилиппо.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить