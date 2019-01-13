Вирер объяснила, почему решила пропустить эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Итальянка Доротея Вирер объяснила своё решение не выступать в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Я была немного перегружена в последние дни из-за тяжёлых тренировок во время Рождества… У меня серьёзная мотивация, чтобы тренироваться, даже если я устаю и мои ноги не в лучшей форме. Так что лучше отдохнуть и пропустить эстафету, чтобы быть готовой к следующим неделям», — написала Вирер в Instagram.

Сборную Италии в эстафетной гонке представляют Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунгальдьер и Федерика Санфилиппо.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.