Вирер объяснила, почему решила пропустить эстафету на этапе КМ в Оберхофе
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«Я была немного перегружена в последние дни из-за тяжёлых тренировок во время Рождества… У меня серьёзная мотивация, чтобы тренироваться, даже если я устаю и мои ноги не в лучшей форме. Так что лучше отдохнуть и пропустить эстафету, чтобы быть готовой к следующим неделям», — написала Вирер в Instagram.
Сборную Италии в эстафетной гонке представляют Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунгальдьер и Федерика Санфилиппо.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.