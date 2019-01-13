Жирков рассказал, когда надеется вернуться на поле после травмы

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Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков рассказал, когда надеется снова вернуться на поле после травмы.
Жирков рассказал, когда надеется вернуться на поле после травмы
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Отпуск провёл отлично, но не забывал и о тренировках. Больше занимался с ахиллом — растягивал, закачивал его. До паузы работал в общей группе, но с ограничениями. Сейчас первые дни покажут, как будет лучше. Есть ли шансы выйти на поле весной? Надеюсь, да», — приводит слова Жиркова пресс-служба клуба.

35-летний футболист травмировал ахиллово сухожилие в матче чемпионата мира 2018 года между командами России и Испании. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жирков не принял участия ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Роман Зобнин приступил к тренировкам без ограничений.

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