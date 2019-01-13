Каргинов заявил, что пострадавший под колёсами его экипажа зритель чувствует себя виноватым

Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал подробности эпизода пятого этапа ралли-марафона «Дакар», в котором он наехал на зрителя.

«При преодолении дюны не смогли зайти по нужной траектории, по которой ехали все. Взяли чуть другую траекторию, потому что был сломан передний мост, привод был только на задние колёса — иначе было нельзя», — сказал пилот на Youtube-канале команды.

По его словам, он был уверен, что все люди разбежались, когда грузовик поехал в их сторону, но узнал, что наехал на болельщика уже по приезде к финишу. Каргинов также рассказал о том, как посетил в больнице пострадавшего зрителя.

«Он, со своей стороны, чувствует себя виноватым, но его вины нет. Ситуация спорная. Если бы понимал, что задел человека, я бы остановился, оказал бы помощь, вызвал медиков. Но на самом деле ситуация сложилась иначе», — добавил член «КамАЗ-мастер».

При этом он отметил, что процесс реабилитации зрителя не должен занять очень много времени.

«Что касается решения судей дисквалифицировать экипаж, то оно самое суровое и жестокое. Можно было дать какой-то временной штраф, менее суровое наказание. Главное, что мы бы тогда смогли оставаться на дистанции, чтобы приносить пользу другим экипажам», — заключил Каргинов.

Ранее руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал, что брат пострадавшего зрителя извинился за дисквалификацию Каргинова.