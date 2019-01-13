Каргинов заявил, что пострадавший под колёсами его экипажа зритель чувствует себя виноватым

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Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал подробности эпизода пятого этапа ралли-марафона «Дакар», в котором он наехал на зрителя.
Каргинов заявил, что пострадавший под колёсами его экипажа зритель чувствует себя виноватым
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«При преодолении дюны не смогли зайти по нужной траектории, по которой ехали все. Взяли чуть другую траекторию, потому что был сломан передний мост, привод был только на задние колёса — иначе было нельзя», — сказал пилот на Youtube-канале команды.

По его словам, он был уверен, что все люди разбежались, когда грузовик поехал в их сторону, но узнал, что наехал на болельщика уже по приезде к финишу. Каргинов также рассказал о том, как посетил в больнице пострадавшего зрителя.

«Он, со своей стороны, чувствует себя виноватым, но его вины нет. Ситуация спорная. Если бы понимал, что задел человека, я бы остановился, оказал бы помощь, вызвал медиков. Но на самом деле ситуация сложилась иначе», — добавил член «КамАЗ-мастер».

При этом он отметил, что процесс реабилитации зрителя не должен занять очень много времени.

«Что касается решения судей дисквалифицировать экипаж, то оно самое суровое и жестокое. Можно было дать какой-то временной штраф, менее суровое наказание. Главное, что мы бы тогда смогли оставаться на дистанции, чтобы приносить пользу другим экипажам», — заключил Каргинов.

Ранее руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал, что брат пострадавшего зрителя извинился за дисквалификацию Каргинова.

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