Руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал, что брат пострадавшего зрителя извинился за дисквалификацию Каргинова

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Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о визите к зрителю, который пострадал под колёсами экипажа Андрея Каргинова.
Руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал, что брат пострадавшего зрителя извинился за дисквалификацию Каргинова
  • © Vinicius Branca
  • globallookpress.com

«Всей командой очень переживаем за состояние Эвана Хадсона, болельщика из ЮАР, который попал под колёса нашего автомобиля. С Андреем Каргиновым и врачом команды навестили его, зашли узнать, нужно ли что-нибудь», — сказал Чагин на Youtube-канале коллектива. 

По его словам, врачи говорят, что пострадавший хорошо себя чувствует. Чагин добавил, что Хадсон не имеет никаких претензий к команде и был рад знакомству.

«Если потребуется восстановление после травмы, мы готовы пригласить его в Россию и помочь в этом. Также встретились с братом пострадавшего, они расстроены больше нас. Извинился, что из-за них экипаж был снят с «Дакара», — заключил руководитель российской команды.

На спецучастке между перуанскими городами Такна и Арекипа на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Каргинов пытался преодолеть подъём и объехать людей. Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

По итогам инцидента экипаж Каргинова был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ-мастер» лишился ещё одного экипажа на ралли-марафоне «Дакар».

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