«КамАЗ-мастер» лишился ещё одного экипажа на ралли-марафоне «Дакар»
- Reuters
- © Carlos Jasso
«После детального анализа ситуации руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать на оставшиеся спецучастки экипаж Айрата Мардеева», — сообщается на официальном сайте коллектива.
Отмечается, что такое решение было принято из-за возможного разрушения блока цилиндров автомобиля. В этом случае экипаж невозможно будет эвакуировать из труднопроходимых сыпучих дюн пустыни.
После пяти этапов на автомобиле Мардеева были обнаружены трещины на внешней стороне блока цилиндров и внутри него.
До этого экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова был дисквалифицирован после наезда на зрителя.
Ранее Каргинов навестил болельщика, попавшего под его грузовик на пятом этапе «Дакара».