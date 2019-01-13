«КамАЗ-мастер» лишился ещё одного экипажа на ралли-марафоне «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева досрочно завершил выступление на ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

«После детального анализа ситуации руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать на оставшиеся спецучастки экипаж Айрата Мардеева», — сообщается на официальном сайте коллектива.

Отмечается, что такое решение было принято из-за возможного разрушения блока цилиндров автомобиля. В этом случае экипаж невозможно будет эвакуировать из труднопроходимых сыпучих дюн пустыни.

После пяти этапов на автомобиле Мардеева были обнаружены трещины на внешней стороне блока цилиндров и внутри него.

До этого экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова был дисквалифицирован после наезда на зрителя.

Ранее Каргинов навестил болельщика, попавшего под его грузовик на пятом этапе «Дакара».