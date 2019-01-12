Каргинов навестил болельщика, попавшего под его грузовик на пятом этапе «Дакара»

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Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов посетил в больнице зрителя, который пострадал под колёсами его грузовика во время пятого этапа ралли-рейда «Дакар».
Каргинов навестил болельщика, попавшего под его грузовик на пятом этапе «Дакара»
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Как сообщает пресс-служба команды, вместе с Каргиновым к получившему перелом ноги болельщику пришли руководитель «КамАЗ-мастера» Владимир Чагин и врач команды Ирина Зеленкова.

На спецучастке между перуанскими городами Такна и Арекипа на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей. Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

По итогам инцидента экипаж Каргинова был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что Чагин назвал дисквалификацию Каргинова очень жёстким решением.

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