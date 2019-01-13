Женская сборная Канады по хоккею выиграла МЧМ, одолев в финале США

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Женская сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла национальную команду США в финальном матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в японском Обихиро.
Женская сборная Канады по хоккею выиграла МЧМ, одолев в финале США
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Встреча завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, канадки стали победительницами турнира.

Ранее женская сборная России уступила Финляндии в матче за третье место на МЧМ по хоккею.

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