Женская сборная Канады по хоккею выиграла МЧМ, одолев в финале США

Женская сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла национальную команду США в финальном матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в японском Обихиро.

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Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, канадки стали победительницами турнира. Ранее женская сборная России уступила Финляндии в матче за третье место на МЧМ по хоккею.