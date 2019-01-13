Женская сборная России уступила Финляндии в матче за третье место на МЧМ по хоккею

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в японском Обихиро.

Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, суоми стали бронзовыми призёрами турнира. В финале соревнований встретятся Канада и США. Ранее сообщалось, что российский арбитр обслужит финальный матч молодёжного ЧМ по хоккею среди женщин.