Женская сборная России уступила Финляндии в матче за третье место на МЧМ по хоккею
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в японском Обихиро.
Встреча завершилась со счётом 0:3.
Таким образом, суоми стали бронзовыми призёрами турнира. В финале соревнований встретятся Канада и США.
Ранее сообщалось, что российский арбитр обслужит финальный матч молодёжного ЧМ по хоккею среди женщин.
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