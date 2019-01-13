Российский арбитр обслужит финальный матч молодёжного ЧМ по хоккею среди женщин

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Российский арбитр Диана Мохова получила назначение на финальный матч женского молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Японии.
Российский арбитр обслужит финальный матч молодёжного ЧМ по хоккею среди женщин
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В финале турнира, который будет сыгран в воскресенье, 13 января, встретятся сборные США и Канады.

Ранее сообщалось, что в матче чемпионата Швеции по хоккею произошла массовая драка.

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