«Сент-Луис» одолел «Даллас» в НХЛ благодаря дублю Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» дублем отметился россиянин Владимир Тарасенко, а также одну шайбу забросил Патрик Марун. У хозяев отличился Эрик Кондра.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Даллас» — с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Ранее шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Вашингтоном» в НХЛ.