«Сент-Луис» одолел «Даллас» в НХЛ благодаря дублю Тарасенко
- AFP
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Встреча состоялась Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Сент-Луиса» дублем отметился россиянин Владимир Тарасенко, а также одну шайбу забросил Патрик Марун. У хозяев отличился Эрик Кондра.
В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Даллас» — с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
Ранее шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Вашингтоном» в НХЛ.