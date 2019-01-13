Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Вашингтоном» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» отличились Кэм Аткинсон и Артемий Панарин. У хозяев единственную шайбу забросил Евгений Кузнецов.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Коламбус» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Баффало» в матче НХЛ.