Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от девятого поражения в десяти последних матчах НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Деймона Сиверсона, Нико Хишира и Майлза Вуда. «Филадельфия ответила голами Джеймса ван Римсдайка и Шона Кутюрье.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу при первом взятии ворот «Дэвилз».

Для «Филадельфии» это девятое поражение в десяти последних матчах. В свою очередь, «Нью-Джерси» смог прервать свою трёхматчевую серию проигрышей.

Ранее сообщалось, что 24 сейва Александра Георгиева помогли «Рейнджерс» победить«Айлендерс» в матче НХЛ.

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