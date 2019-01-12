«Рейнджерс» победил «Айлендерс» в матче НХЛ, Георгиев отразил 24 броска
Встреча, прошедшая на льду «Барклайс-центра» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Филипа Хитила и Матса Цуккарелло. «Айлендерс» ответил голом Антони Бовилье.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл на льду все 60 минут матча и отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ.