«Рейнджерс» победил «Айлендерс» в матче НХЛ, Георгиев отразил 24 броска

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на льду «Барклайс-центра» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Филипа Хитила и Матса Цуккарелло. «Айлендерс» ответил голом Антони Бовилье.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл на льду все 60 минут матча и отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ.