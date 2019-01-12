Дубль Кутроне в добавленное время вывел «Милан» в четвертьфинал Кубка Италии по футболу

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«Милан» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Дубль Кутроне в добавленное время вывел «Милан» в четвертьфинал Кубка Италии по футболу
  • © Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В основное время команды не выявили сильнейшего. В добавленное время победу россонери принёс дубль Патрика Кутроне, отличившегося на 102-й и 108-й минутах.

В другом матче 1/8 финала римский «Лацио» обыграл «Новару» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется экс-футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

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