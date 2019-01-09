СМИ: «Милан» интересуется экс-футболистом «Спартака» Промесом

Итальянский футбольный клуб «Милан» хочет приобрести голландского полузащитника испанской «Севильи» Квинси Промеса.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский коллектив уже несколько раз запрашивал у «Севильи» информацию о хавбеке. При этом сам 26-летний Промес желает получать больше игрового времени.

Промес перешёл в испанский клуб из московского «Спартака» в августе 2018 года. За новую команду Промес сыграл в 14 матчах, но не отметился результативными действиями.

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Ранее СМИ назвали условие, при котором «Севилья» готова продать Промеса.