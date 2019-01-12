Кузьмина призналась, что догадывалась о решении Шипулина завершить карьеру, но наверняка не знала

Короткая ссылка
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра олимпийского чемпиона россиянина Антона Шипулина, поделилась мнением о решении брата завершить спортивную карьеру.
Кузьмина призналась, что догадывалась о решении Шипулина завершить карьеру, но наверняка не знала
  • © BEAUTIFUL SPORTS
  • globallookpress.com

«Я догадывалась о его решении, но наверняка не знала. Потому что Антон такой человек, который должен принять решение сам. И это решение в том случае будет правильным, когда он будет понимать, что это его решение. Я уже чувствовала и понимала, к чему идёт», — приводит слова Кузьминой «Матч ТВ».

Она отметила, что на такое решение Шипулина повлияли не только какие то спортивные моменты, связанные с подготовкой, но и внешние факторы.

25 декабря Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить