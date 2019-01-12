Кузьмина призналась, что догадывалась о решении Шипулина завершить карьеру, но наверняка не знала

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра олимпийского чемпиона россиянина Антона Шипулина, поделилась мнением о решении брата завершить спортивную карьеру.

«Я догадывалась о его решении, но наверняка не знала. Потому что Антон такой человек, который должен принять решение сам. И это решение в том случае будет правильным, когда он будет понимать, что это его решение. Я уже чувствовала и понимала, к чему идёт», — приводит слова Кузьминой «Матч ТВ».

Она отметила, что на такое решение Шипулина повлияли не только какие то спортивные моменты, связанные с подготовкой, но и внешние факторы.

25 декабря Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму.