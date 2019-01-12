СМИ: Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

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Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин хочет баллотироваться в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области.
СМИ: Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму
  • Reuters

Об этом сообщает Znak.com.

По информации издания, за предвыборную кампанию спортсмена будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

При этом губернатор области Евгений Куйвашев опубликовал совместную фотографию с Шипулиным в своём Instagram. Он написал под своим постом, что экс-биатлонист скоро всем расскажет о новых планах.

Шипулин завершил карьеру после Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене в конце декабря 2018 года.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2010 года в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.

Ранее Шипулин рассказал, как смотрит биатлон после завершения карьеры.

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