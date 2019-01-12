Бё о пасьюте в Оберхофе: невесело быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от гонки преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Были непростые условия. Сложно стрелять так, как это делал Лукас Хофер. Было много ошибок. C лыжнёй справиться было не так тяжело. Я бежал по свежему снегу и утаптывал трассу для других. Это невесело — быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

По его словам, чтобы справиться с погодными условиями, в которых проходила гонка, пришлось приложить немало усилий.

«На рубеже ты должен работать на 100%. Если ты устанешь на лыжне, то не сможешь отработать на 100%», — добавил норвежец.

Бё стал победителем гонки преследования, прошедшей под снегопадом, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее стали известны составы мужской и женской сборных России по биатлону на эстафеты в Оберхофе.