Бё о пасьюте в Оберхофе: невесело быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов
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«Были непростые условия. Сложно стрелять так, как это делал Лукас Хофер. Было много ошибок. C лыжнёй справиться было не так тяжело. Я бежал по свежему снегу и утаптывал трассу для других. Это невесело — быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов», — приводит слова Бё «Матч ТВ».
По его словам, чтобы справиться с погодными условиями, в которых проходила гонка, пришлось приложить немало усилий.
«На рубеже ты должен работать на 100%. Если ты устанешь на лыжне, то не сможешь отработать на 100%», — добавил норвежец.
Бё стал победителем гонки преследования, прошедшей под снегопадом, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Ранее стали известны составы мужской и женской сборных России по биатлону на эстафеты в Оберхофе.