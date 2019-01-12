Стали известны составы мужской и женской сборных России по биатлону на эстафеты в Оберхофе

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала составы сборных команд на эстафетные гонки четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

В эстафете 4 × 7,5 км в составе мужской сборной России выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В состав женской сборной России на гонку 4 × 6 км вошли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Обе гонки пройдут 13 января, женская стартует в 13:45 мск, а мужская — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад и Йоханнес Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе.