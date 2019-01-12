Вяльбе считает, что Ретивых «воспрянет духом» после завоевания серебра на этапе КМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Глеба Ретивых, занявшего второе место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

«Мы рады, что Глебу удалось завоевать серебро этапа. Думаю, теперь он воспрянет духом, поскольку в начале сезона он был не слишком доволен собой», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она также выразила надежду, что завоёванная награда «вдохнёт в него уверенность перед чемпионатом мира».

«И он покажет себя во всей красе на главном старте года», — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Германии.