Вяльбе считает, что Ретивых «воспрянет духом» после завоевания серебра на этапе КМ
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- globallookpress.com
«Мы рады, что Глебу удалось завоевать серебро этапа. Думаю, теперь он воспрянет духом, поскольку в начале сезона он был не слишком доволен собой», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Она также выразила надежду, что завоёванная награда «вдохнёт в него уверенность перед чемпионатом мира».
«И он покажет себя во всей красе на главном старте года», — добавила глава ФЛГР.
Ранее сообщалось, что Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Германии.