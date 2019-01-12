«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Вальядолидом»

«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Валенсии» на 71-й минуте отличился Даниэль Парехо. «Вальядолид» сумел уйти от поражения благодаря голу Рубена Алькараса на 82-й минуте.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 87-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов отпустить Гарри Кейна в «Реал» за €350 млн.