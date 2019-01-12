СМИ: «Тоттенхэм» готов отпустить Кейна в «Реал» за €350 млн

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Английский «Тоттенхэм» готов продать нападающего команды Гарри Кейна за €350 млн.
СМИ: «Тоттенхэм» готов отпустить Кейна в «Реал» за €350 млн
  • Reuters

Об этом сообщает AS.

По информации издания, один из представителей клуба из столицы Испании консультировался с «Тоттенхэмом» по поводу стоимости форварда. 

Англичане установили сумму в €350 млн. В случае такого предложения коллектив из Лондона согласится вести переговоры.

В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 21 матч в Английской премьер-лиге, забив 14 мячей. На счету форварда также четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет арендовать Пёнтека в январе.

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