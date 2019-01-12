СМИ: «Тоттенхэм» готов отпустить Кейна в «Реал» за €350 млн
- Reuters
Об этом сообщает AS.
По информации издания, один из представителей клуба из столицы Испании консультировался с «Тоттенхэмом» по поводу стоимости форварда.
Англичане установили сумму в €350 млн. В случае такого предложения коллектив из Лондона согласится вести переговоры.
В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 21 матч в Английской премьер-лиге, забив 14 мячей. На счету форварда также четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет арендовать Пёнтека в январе.