Павлова довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Павлова довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • © Volker Danzer
  • globallookpress.com

«В основном довольна своим выступлением. Допустила не так много штрафов, хотя ветер был такой порывистый. Была задача побороться с этим ветром. Тяжёлая трасса была. Когда выходишь на стадион, ветер просто сбивает с ног. Было очень тяжело», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

25-летняя россиянка стала лучшей среди своих соотечественниц, завершив гонку на 13-м месте и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что не думала о своём результате по ходу гонки на этапе КМ в Оберхофе.

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