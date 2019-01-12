Павлова довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- © Volker Danzer
- globallookpress.com
«В основном довольна своим выступлением. Допустила не так много штрафов, хотя ветер был такой порывистый. Была задача побороться с этим ветром. Тяжёлая трасса была. Когда выходишь на стадион, ветер просто сбивает с ног. Было очень тяжело», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».
25-летняя россиянка стала лучшей среди своих соотечественниц, завершив гонку на 13-м месте и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Ранее Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что не думала о своём результате по ходу гонки на этапе КМ в Оберхофе.