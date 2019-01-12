Юрлова-Перхт призналась, что не думала о результате по ходу гонки на этапе КМ в Оберхофе

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Был плотный ветер на «лёжке», но справилась, а вот на стойке нужно было очень внимательно работать. Какие мысли были в концовке? Вообще не думала о результате», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

33-летняя россиянка завершила гонку на 14-м месте, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что итальянка Лиза Витоцци победила в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе.