Юрлова-Перхт призналась, что не думала о результате по ходу гонки на этапе КМ в Оберхофе
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«Был плотный ветер на «лёжке», но справилась, а вот на стойке нужно было очень внимательно работать. Какие мысли были в концовке? Вообще не думала о результате», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».
33-летняя россиянка завершила гонку на 14-м месте, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Ранее сообщалось, что итальянка Лиза Витоцци победила в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе.