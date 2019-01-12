Просвирнова завоевала бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1500 метров

Россиянка Софья Просвирнова заняла третье место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в голландском Дордрехте.

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РИА Новости

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 29,706 секунды. Первое место заняла голландка Сюзанна Схюлтинг. Второй стала британка Элиза Кристи. Ранее сообщалось, что Артём Кузнецов занял четвёртое место на ЧЕ в спринтерском многоборье.