Конькобежец Кузнецов занял четвёртое место на ЧЕ в спринтерском многоборье
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По итогам четырёх забегов на дистанции 500, 1000, 500 и 1000 метров Кузнецов набрал 141,155 балла.
Победу одержал голландец Кай Вербей — 139,085 балла. Второе и третье места заняли норвежцы Ховар Лорентсен и Хенрик Рукке соответственно.
Россияне Алексей Есин и Виктор Лобас стали восьмым и девятым соответственно.
Ранее сообщалось, что Наталья Воронина заняла пятое место на ЧЕ в классическом многоборье.