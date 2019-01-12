Конькобежец Кузнецов занял четвёртое место на ЧЕ в спринтерском многоборье

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Россиянин Артём Кузнецов занял четвёртое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.
Конькобежец Кузнецов занял четвёртое место на ЧЕ в спринтерском многоборье
  • © Peter Kneffel/dpa
  • globallookpress.com

По итогам четырёх забегов на дистанции 500, 1000, 500 и 1000 метров Кузнецов набрал 141,155 балла.

Победу одержал голландец Кай Вербей — 139,085 балла. Второе и третье места заняли норвежцы Ховар Лорентсен и Хенрик Рукке соответственно.

Россияне Алексей Есин и Виктор Лобас стали восьмым и девятым соответственно.

Ранее сообщалось, что Наталья Воронина заняла пятое место на ЧЕ в классическом многоборье.

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