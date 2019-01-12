Конькобежец Кузнецов занял четвёртое место на ЧЕ в спринтерском многоборье

Россиянин Артём Кузнецов занял четвёртое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

© Peter Kneffel/dpa

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По итогам четырёх забегов на дистанции 500, 1000, 500 и 1000 метров Кузнецов набрал 141,155 балла. Победу одержал голландец Кай Вербей — 139,085 балла. Второе и третье места заняли норвежцы Ховар Лорентсен и Хенрик Рукке соответственно. Россияне Алексей Есин и Виктор Лобас стали восьмым и девятым соответственно. Ранее сообщалось, что Наталья Воронина заняла пятое место на ЧЕ в классическом многоборье.