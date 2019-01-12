Конькобежка Воронина заняла пятое место на ЧЕ в классическом многоборье

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Россиянка Наталья Воронина заняла пятое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье
Конькобежка Воронина заняла пятое место на ЧЕ в классическом многоборье
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам четырёх забегов на дистанции 500м, 1500м, 3000м и 5000м Воронина набрала 166,269 балла.

Победу одержала голландка Антоинетте де Йонг, набравшая 162,918 балла. Второй стала чешка Мартина Сабликова (164,064), а тройку призёров замкнула стала итальянка Франческа Лоллобриджида (164,937).

Ранее сообщалось, что Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на ЧЕ по спринтерскому многоборью.

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