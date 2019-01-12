Анчелотти заявил, что расизм — это проблема всего итальянского футбола

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказал мнение о проявлениях расизма в итальянском футболе.

«Люди ведут себя так, будто это проблема «Наполи», однако это проблема всего итальянского футбола и общества в целом. Расизм существует в спорте во всём мире. Но мы можем решить её благодаря творческому подходу. Главное — желание. Это вопрос культуры, который нашёл своё отражение в спорте», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

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