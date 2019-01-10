Жена Икарди заявила, что её муж не будет продлевать контракт с «Интером»

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Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муже не станет продлевать контракт с итальянским клубом.

«В услугах Мауро заинтересованы многие крупные клубы Европы. «Интер» не согласился на те условия, которые мы предложили», — цитирует супругу игрока TyC Sports.

По её словам, «Интер» не смог сделать предложения, которое могло заинтересовать её и форварда.

«Нелогично продлевать контракт с той же зарплатой, которую Мауро получает сегодня. Мы считаем, что Икарди находится на более высоком уровне», — сказала Нара.

В предыдущем сезоне Икарди наравне с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии по футболу с 29 забитыми мячами. 

В нынешнем сезоне он забил девять мячей в 16 матчей в Серии А.0

Ранее сообщалось, что два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Интер».

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