Шипулин ответил Резцовой на обвинения в предательстве

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин рассказал, как отнёсся к тому, что двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала предательством его решение завершить карьеру.
Шипулин ответил Резцовой на обвинения в предательстве
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«Читал, смеялся, думал об этом. Это уважаемые люди (критики. — RT), имеющие полное право на своё мнение. Но они не знают всей ситуации изнутри. Готов лично поговорить с каждым, объяснить им все нюансы. Уверен, что они изменят свою позицию», — сказал Шипулин в беседе с RT.

Шипулин завершил карьеру после Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене в конце декабря.

Ранее Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Мартеном Фуркадом.

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