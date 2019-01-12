Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Фуркадом

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин рассказал, удивляют ли его нападки француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона на Александра Логинова.
Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Фуркадом
  • Reuters

«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции», — заявил Шипулин в интервью RT.

Ранее Шипулин выразил мнение, что в конце сезона Фуркад может задуматься о завершении карьеры.

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