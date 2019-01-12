Шипулин: в конце сезона Фуркад может задуматься о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин высказался о неудачных результатах француза Мартена Фуркада в нынешнем сезоне Кубка мира.

«В этом году все удивлены его спаду, но я уверен, что он наверстает упущенное. На его результатах сказалась смена системы подготовки. Зная француза, не сомневаюсь, что к главному старту года он подойдёт в отличной форме. Да, «Большой хрустальный глобус» от него всё дальше, но на чемпионате мира он может взять своё», — заявил Шипулин в беседе с RT.

Он также ответил на вопрос, стоит ли французу задуматься об уходе из большого спорта.

«Может быть. Но мне сложно отвечать за него, ведь каждый спортсмен принимает подобное решение, взвешивая свои личные за и против. Думаю, что после этого сезона он задумается о возможном уходе из спорта. А может, напротив, поставит новую цель», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее Шипулин дал совет Александру Логинову работать, не обращая внимания на политические игры.