Шипулин: Логинову надо работать, не обращая внимания на политические игры

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин дал совет Александру Логинову, как избегать психологического давления со стороны Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона.
Шипулин: Логинову надо работать, не обращая внимания на политические игры
  • © Eberhard Thonfeld
  • globallookpress.com

«От этого никуда не уйти. Нужно просто принять и понять то, в какой спортивно-политической ситуации мы находимся. Александр уже прошёл и огонь, и воду, уверен, он справится с критикой. Думаю, у него уже выработался иммунитет к происходящему. Его задача — бегать, выступать и радовать болельщиков», — подчеркнул Шипулин в интервью RT. 

Кроме того, экс-биатлонист выразил надежду, что дальнейшие победы Александра Логинова остановят критику в его адрес. 

«Надеюсь, рано или поздно всё это закончится. Логинову надо показывать результаты. Ещё пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня: работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры», — заявил олимпийский чемпион. 

Ранее Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалки с Фуркадом в СМИ. 

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