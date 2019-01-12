«Севилья» приобрела форварда «Барселоны»

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Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади стал футболистом «Севильи».
«Севилья» приобрела форварда «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает Twitter каталонского клуба.

Отмечается, что «Севилья» заплатила за игрока более €1 млн.

Всего за сине-гранатовых 23-летний Эль-Хаддади провёл 56 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за объявление соглашения с Тодибо.

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