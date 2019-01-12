«Севилья» приобрела форварда «Барселоны»
- Reuters
Об этом сообщает Twitter каталонского клуба.
Отмечается, что «Севилья» заплатила за игрока более €1 млн.
Всего за сине-гранатовых 23-летний Эль-Хаддади провёл 56 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за объявление соглашения с Тодибо.
[BREAKING NEWS] Agreement with Sevilla for transfer of Munir El Haddadi— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 января 2019 г.
Full story 👉 https://t.co/BMuPPttX00pic.twitter.com/WO4DzA8SkX