«Севилья» приобрела форварда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади стал футболистом «Севильи».

Об этом сообщает Twitter каталонского клуба.

Отмечается, что «Севилья» заплатила за игрока более €1 млн.

Всего за сине-гранатовых 23-летний Эль-Хаддади провёл 56 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за объявление соглашения с Тодибо.