Президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за объявление соглашения с Тодибо

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Президент «Тулузы» Оливье Садран прокомментировал объявление испанской «Барселоной» подписания предварительного соглашения с защитником французской «Тулузы» Жан-Клером Тодибо.
Президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за объявление соглашения с Тодибо
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Барселона» повела себя так, как не подобает вести себя большому клубу. Это недопустимо. Они заявляют, что игрок перейдёт в их состав 1 июля, однако никто понятия не имеет, что произойдёт через шесть месяцев», — цитирует функционера L'Equipe.

Он также выразил мнение, что переход в испанский коллектив является не самым хорошим решением для футболиста. По его мнению, Тодибо не хватает опыта для перехода в такой клуб.

«Жизнь полна сюрпризов, иногда они не самые приятные. «Барселона» повела себя нагло и оскорбила нас. Это не очень вежливо по отношению к «Тулузе». «Барселона» имела право подписать соглашение с Тодибо с юридической точки зрения, но на «Тулузе» также лежит часть ответственности», — сказал Садран.

Тодибо является воспитанником «Тулузы», в основном составе которой он дебютировал в 2018 году.

Ранее «Барселона» объявила о договорённости с футболистом «Тулузы» Тодибо.

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