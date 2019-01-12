«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал разгромную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА
  • Reuters
  • © Kyle Terada-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 146:109 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник действующих чемпионов Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Его партнёры по команде Стефен Карри и Кевин Дюрант набрали 28 и 22 балла соответственно.

У гостей 29 очков набрал Зак Лавин.

Для «Уорриорз» это третья победа подряд, в то время как для «Буллз» — шестое поражение.

Ранее «Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Оклахому» в НБА.

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