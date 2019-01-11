«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Оклахому» в НБА, Олдридж набрал 56 очков

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«Сан-Антонио Спёрс» во втором овертайме победил «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Оклахому» в НБА, Олдридж набрал 56 очков
  • Reuters
  • © Soobum Im-USA TODAY Sports

Встреча состоялась в Сан-Антонио и завершилась со счётом 154:147 в пользу хозяев.

Героем матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 56 очков. Его партнёр по команде Деррик Уайт набрал 23 балла, а Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 результативных передач. 

У гостей 30 очков набрал Пол Джорд, Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 24 баллов, 12 подборов и 24 результативных передач, а также — дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов на счету Джереми Гранта.

Ранее Кузма набрал 41 очко и помог «Лейкерс» обыграть «Детройт» в матче НБА.

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