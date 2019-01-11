Бобровский объяснил, за что «Коламбус» отстранил его на один матч НХЛ
- globallookpress.com
- © Adam Lacy
«Поражение от «Тампы» было тяжёлым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе выплеск эмоций, хотя не должен был делать это. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, всё выяснили и готовы двигаться дальше. Всё случившееся останется между нами», — приводит слова Бобровского журналист Аарон Портцлайн в своём Twitter.
Бобровский пропустил из-за отстранения матч с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой «Коламбуса» со счётом 4:3.
Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отстранение Бобровского.