Бобровский объяснил, за что «Коламбус» отстранил его на один матч НХЛ

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал своё отстранение от команды на один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский объяснил, за что «Коламбус» отстранил его на один матч НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy

«Поражение от «Тампы» было тяжёлым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе выплеск эмоций, хотя не должен был делать это. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, всё выяснили и готовы двигаться дальше. Всё случившееся останется между нами», — приводит слова Бобровского журналист Аарон Портцлайн в своём Twitter.

Бобровский пропустил из-за отстранения матч с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой «Коламбуса» со счётом 4:3.

Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отстранение Бобровского.

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