Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отстранение Бобровского

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался об отстранении российского голкипера команды Сергея Бобровского.
Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отстранение Бобровского
  • Reuters

«Это никак не связано с контрактной ситуацией. Это никак не связано с Джоном Тортореллой. Ничего общего. Просто люди принимают какие-то решения каждый день, и им приходится мириться с последствиями своих решений», — приводит слова генерального менеджера журналист Брайан Хеджер.

По словам Кекяляйнена, в клубе существуют определённые ценности и ожидания, которые составляют некую культуру коллектива.

«Произошёл инцидент, в котором Бобровский не сумел оправдать эти ожидания. Мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом». Это внутреннее дело клуба», — сказал Кекяляйнен.

Бобровский пропустил из-за отстранения матч с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой «Коламбуса» со счётом 4:3.

Ранее дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в матче НХЛ.

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