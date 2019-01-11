Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отстранение Бобровского
- Reuters
«Это никак не связано с контрактной ситуацией. Это никак не связано с Джоном Тортореллой. Ничего общего. Просто люди принимают какие-то решения каждый день, и им приходится мириться с последствиями своих решений», — приводит слова генерального менеджера журналист Брайан Хеджер.
По словам Кекяляйнена, в клубе существуют определённые ценности и ожидания, которые составляют некую культуру коллектива.
«Произошёл инцидент, в котором Бобровский не сумел оправдать эти ожидания. Мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом». Это внутреннее дело клуба», — сказал Кекяляйнен.
Бобровский пропустил из-за отстранения матч с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой «Коламбуса» со счётом 4:3.
Ранее дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в матче НХЛ.
#CBJ GM Jarmo Kekalainen: “This is nothing to do with a contract. It has nothing to do with Tortorella. Nothing ... People make decisions every day, and they have to live with the consequences of their decisions, and that’s what this is about.”#CBJ -> https://t.co/BdxfeQZAky— Brian Hedger (@BrianHedger) 11 января 2019 г.