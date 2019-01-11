Губерниев: если Логинов наденет знаменитую футболку RT, то никакие враги не сломят нас

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с RT дал шутливый совет биатлонисту Александру Логинову в связи с обрушившейся на него критикой после победы в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Губерниев: если Логинов наденет знаменитую футболку RT, то никакие враги не сломят нас
  • РИА Новости

«Более того, если Саша наденет знаменитую футболку RT, а Маргарита вместе со мной прокомментирует гонку, никакие враги не сломят нас!» — заявил Губерниев.

Ранее он высказался о реакции Себастьяна Самуэльссона и Мартена Фуркада на победу Логинова.

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