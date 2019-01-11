«Металлург» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв минское «Динамо»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В составе «Металлурга» отличились Михал Булирж, Ииро Пакаринен, Мэтт Эллисон и Денис Платонов. «Динамо» ответило шайбами Евгения Лисовца, Андрея Костицына и Дэвида Бута.
В других матчах игрового дня «Сибирь» проиграла «Северстали» (4:5), «Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи» (5:4), а «Торпедо» нанесло поражение «Автомобилисту» (3:2).
Ранее сообщалось, что СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.