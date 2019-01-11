«Металлург» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв минское «Динамо»

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв минское «Динамо»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Металлурга» отличились Михал Булирж, Ииро Пакаринен, Мэтт Эллисон и Денис Платонов. «Динамо» ответило шайбами Евгения Лисовца, Андрея Костицына и Дэвида Бута.

В других матчах игрового дня «Сибирь» проиграла «Северстали» (4:5), «Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи» (5:4), а «Торпедо» нанесло поражение «Автомобилисту» (3:2).

Ранее сообщалось, что СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

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