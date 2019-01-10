СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф
- РИА Новости
Это стало возможным благодаря победе над ярославским «Локомотивом» и поражению рижского «Динамо» в матче с уфимским клубом «Салават Юлаев».
Таким образом, СКА, занимающий второе место в Западной конференции, точно не опустится ниже восьмого места по итогам оставшихся игр.
Прежде участие в плей-офф себе гарантировали лидеры конференций — московский ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».
Ранее сообщалось, что СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Локомотив».