СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф

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Санкт-петербургский СКА гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.
СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф
  • РИА Новости

Это стало возможным благодаря победе над ярославским «Локомотивом» и поражению рижского «Динамо» в матче с уфимским клубом «Салават Юлаев».

Таким образом, СКА, занимающий второе место в Западной конференции, точно не опустится ниже восьмого места по итогам оставшихся игр.

Прежде участие в плей-офф себе гарантировали лидеры конференций — московский ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Ранее сообщалось, что СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Локомотив».

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