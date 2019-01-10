СКА стал третьей командой КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф

Санкт-петербургский СКА гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.

Это стало возможным благодаря победе над ярославским «Локомотивом» и поражению рижского «Динамо» в матче с уфимским клубом «Салават Юлаев».

Таким образом, СКА, занимающий второе место в Западной конференции, точно не опустится ниже восьмого места по итогам оставшихся игр.

Прежде участие в плей-офф себе гарантировали лидеры конференций — московский ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Ранее сообщалось, что СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Локомотив».