СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Локомотив»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу СКА принесли шайбы Антона Белова, Андрея Кузьменко и Наиля Якупова, оформившего дубль.
Для петербургской команды эта победа стала седьмой подряд в КХЛ. «Локомотив», в свою очередь, не сумел продлить трёхматчевую выигрышную серию.
В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» (3:1), казахстанский «Барыс» проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:3), а уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одолел рижское «Динамо» (3:2).
Ранее сообщалось, что «Коламбус» отстранил Сергея Бобровского на один матч НХЛ.