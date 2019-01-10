СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Локомотив»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу СКА принесли шайбы Антона Белова, Андрея Кузьменко и Наиля Якупова, оформившего дубль.

Для петербургской команды эта победа стала седьмой подряд в КХЛ. «Локомотив», в свою очередь, не сумел продлить трёхматчевую выигрышную серию.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» (3:1), казахстанский «Барыс» проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:3), а уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одолел рижское «Динамо» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Коламбус» отстранил Сергея Бобровского на один матч НХЛ.