СМИ: «Челси» предлагает €30 млн за футболиста «Зенита» Паредеса

Лондонский футбольный клуб «Челси» сделал предложение петербургскому «Зениту» по поводу приобретения аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Об этом сообщает журналист Николо Шира в своём Twitter.

По его информации, английский коллектив предложил €30 млн за игрока.

Отмечается, что сам хавбек хочет покинуть Россию и может подписать соглашение с «Челси» до 2023 года. При этом его ежегодный оклад составит €4,5 млн.

24-летний аргентинец перешёл в «Зенит» летом 2017 года из итальянской «Ромы». В его активе 61 матч за петербургский клуб, в которых он забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в «Зенит» из «Аталанты».