Моуринью рассказал, что не ведёт переговоров ни с «Реалом», ни с другими клубами
«Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня, но на сегодняшний день я не контактирую ни с этими клубами, ни с какими-либо другими», — приводит слова Моуринью Correio da Manha TV.
Он отметил, что сейчас хочет просто отдохнуть.
«Я имею право расслабиться, подождать, успеть критически оценить себя и спокойно проанализировать всё, что я пережил за последние несколько лет, чтобы подумать и подготовиться к следующему этапу своей карьеры», — добавил специалист.
18 декабря стало известно, что Моуринью был уволен с должности главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с мая 2016 года.
Под его руководством «нерадзурри» дважды выиграли Серию А, по разу Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. С «Реалом» он стал чемпионом Примеры, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
Ранее Моуринью заявил, что не намерен возглавлять «Бенфику».