Моуринью рассказал, что не ведёт переговоров ни с «Реалом», ни с другими клубами

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Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию СМИ о своём возможном возвращении в мадридский «Реал» либо в миланский «Интер».

«Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня, но на сегодняшний день я не контактирую ни с этими клубами, ни с какими-либо другими», — приводит слова Моуринью Correio da Manha TV.

Он отметил, что сейчас хочет просто отдохнуть.

«Я имею право расслабиться, подождать, успеть критически оценить себя и спокойно проанализировать всё, что я пережил за последние несколько лет, чтобы подумать и подготовиться к следующему этапу своей карьеры», — добавил специалист.

18 декабря стало известно, что Моуринью был уволен с должности главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с мая 2016 года. 

Под его руководством «нерадзурри» дважды выиграли Серию А, по разу Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. С «Реалом» он стал чемпионом Примеры, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Ранее Моуринью заявил, что не намерен возглавлять «Бенфику».

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