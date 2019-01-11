Моуринью заявил, что не намерен возглавлять «Бенфику»

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Португальский специалист Жозе Моуринью опроверг информацию СМИ о своём возможном назначении главным тренером лиссабонской «Бенфики».

«Не люблю развивать подобные новостные истории. Я не собираюсь работать в Португалии. Лучший способ проявить уважение к такому великому клубу и президенту «Бенфики» — сказать, что со мной никто не контактировал», — приводит слова Моуринью Correio da Manha TV.

18 декабря стало известно, что Моуринью был уволен с должности главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с мая 2016 года.

Ранее была названа сумма неустойки за расторжение контракта Моуринью с МЮ.

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