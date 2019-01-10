Стала известна сумма неустойки за расторжение контракта Моуринью с МЮ
Стала известна сумма, которую заплатил «Манчестер Юнайтед» за досрочное расторжение контракта с бывшим тренером команды Жозе Моуринью.
- Reuters
По информации Daily Mail, английский клуб выплатил Моуринью £15 млн. Теперь тренер имеет право возглавить другую команду.
Жозе Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года.
Ранее СМИ назвали условия, при которых Моуринью возглавит «Реал».
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