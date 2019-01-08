СМИ назвали условия, при которых Моуринью возглавит «Реал»

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Португальский специалист Жозе Моуринью готов вернуться в мадридский «Реал» при выполнении клубом двух его условий.
СМИ назвали условия, при которых Моуринью возглавит «Реал»
  • Reuters

Как сообщает 101 Great Goals, Моуринью общался с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в «Реал» при выполнении двух условий: чтобы клуб зимой приобрёл сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.

18 декабря стало известно, что Моуринью был уволен с должности главного тренера клуба, который он возглавлял с мая 2016 года. Португалец в прошлом уже возглавлял «Реал» — с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками «Манчестер Юнайтед».

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